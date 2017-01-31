Дои: после второго сета матча с Хибино я просто старалась верить в себя

Японка Мисаки Дои прокомментировала победу в первом круге турнира в Тайбэе над своей соотечественницей Нао Хибино со счётом 6:2, 2:6, 6:4.
«Это был очень трудный матч. Нао играла очень хорошо, агрессивно. После второго сета я старалась верить в себя, в то, что могу сделать это, и просто играла в свой теннис.
Тренер, выйдя на корт, сказал, что мне нужно действовать агрессивнее, чаще использовать вращение, так как Хибино любит выполнять плоские удары. Также я старалась заставить её больше двигаться», — цитирует Дои официальный сайт тура.