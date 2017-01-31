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Медведев прилетел в Сербию с Джоковичем на его частном самолёте

31 января 2017, вторник. 11:09. Теннис
Серб Новак Джокович 30 января прилетел в Ниш на своём частном самолёте. Здесь 3-5 февраля пройдёт матч первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России.

Примечательно, что вместе со второй ракеткой мира на его самолёте прилетел россиянин Даниил Медведев. Об этом свидетельствует фото, опубликованное на сайте Jugmedia.

В заявку сборной России вошли Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук. В составе сборной Сербии сыграют Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев Новак Джокович Кубок Дэвиса
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