Джокович: нам не стоит недооценивать сборную России

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от противостояния с командой России в матче первого раунда Кубка Дэвиса. Игры пройдут в Нише (Сербия) 3-5 февраля. В заявку сборной России вошли Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Константин Кравчук. В составе сборной Сербии сыграют Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и Ненад Зимонич.
«В сборной России играют молодые, но уже очень хорошие теннисисты. Нам не стоит их недооценивать, так как они входят в топ-100. Надеюсь, мы хорошо подготовимся к матчу и сможем победить», — цитирует Джоковича Blic Online.