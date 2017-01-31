Цибулкова: турнир в Санкт-Петербурге — один из лучших в туре

Словачка Доминика Цибулкова ответила на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова о своих задачах на турнир в Санкт-Петербурге и оценила своих потенциальных соперниц. Во втором круге она сразится с победительницей матча Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — Елена Остапенко (Латвия).
«В прошлом году я выиграла три турнира в зале, поэтому цели здесь передо мной стоят самые высокие. Я сейчас играю мудро. Многое будет зависеть от того, как я сыграю в первом матче. Я ставлю перед собой задачу обретать уверенность на этом турнире постепенно, матч за матчем.
Я играла и с Фёгель, и с Остапенко. Не знаю, кто из них сегодня выиграет. В любом случае я хочу победить. Это будет сложный матч. Первый матч всегда очень сложный. Если это будет Остапенко, то это будет одна история – для неё это будет второй матч. А для Фёгель это уже будет далеко не второй, поскольку она уже много здесь сыграла с учётом квалификации. В любом случае я должна быть готова на 100%. Я очень хочу, выиграть этот матч, задержаться на этом турнире подольше, потому что мне он очень нравится. Это один из лучших турниров в туре», — сказала Цибулкова.