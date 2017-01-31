В. Уильямс: было бы круто провести Итоговый турнир WТА в Санкт-Петербурге

Американка Винус Уильямс прокомментировала своё выступление на Australian Open, а также рассказала, почему решила принять участие в турнире в Санкт-Петербурге.
«Я всегда хотела приехать на турнир в Петербург, это очень красивый город с богатой историей. Никто не любит проигрывать, я работала очень много перед Australian Open. Для меня это была хорошая возможность выиграть турнир «Большего шлема». Теперь с нетерпением жду следующего «шлема». Отличная идея сыграть вместе с Сереной здесь на турнире, мы подумаем над этим в будущем.
В Австралии было жарко, но не сказала бы, что тяжело перенесла смену часовых поясов. Я только недавно прилетела в Петербург, ещё приспосабливаюсь к часовому поясу. Думаю, где бы сегодня поужинать и каких бы дизайнеров поискать, так как мода — моя страсть. Я уже потренировалась сегодня, всё прошло хорошо.
Было бы круто провести в Петербурге итоговый турнир. Я скрещу пальцы. Я хорошо изучаю тур, и ни одной точки из ландшафта тура не упущу из внимания, поэтому и приехала сюда», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.