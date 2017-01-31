Зимонич: матч с Россией может стать для меня последним в КД в качестве игрока

Играющий капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Ненад Зимонич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Мировой группы турнира с командой России, который пройдёт с 3 по 5 февраля в Нише.
«Несколько лет назад мы играли здесь со шведами, и зрители обеспечили невероятную атмосферу. Надеюсь, в игре с Россией поддержка нашей сборной будет даже лучше или как минимум такой же. У нас сейчас вновь есть сильнейший состав, кроме Типсаревича, который вернулся и нацелен на прогресс в рейтинге. Так что мы хотим здорово выступать в Кубке Дэвиса и выиграть титул в течение нескольких лет. Надеюсь, это произойдёт уже в этом году.
Это в любом случае мой последний сезон в сборной в качестве игрока. Я буду стараться по максимуму избегать выхода на корт. Я включил себя в состав на матч с Россией, потому что это был очевидный выбор, но, возможно, это последний мой матч в качестве игрока сборной Сербии», — приводит слова Зимонича официальный сайт Кубка Дэвиса.