Зимонич: Троицки — один из лучших в АТР по физической готовности

Играющий капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Ненад Зимонич, переигравший вместе с Виктором Троицки россиян Андрея Кузнецова и Константина Кравчука со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4 в парной встрече 1/8 финала Мировой группы турнира, поблагодарил болельщиков и оценил вклад в успех Троицки.
«Я хочу поздравить и поблагодарить Троицки за потрясающий матч. Он сыграл блестяще, хотя накануне провёл тяжелейший четырёхчасовой поединок в одиночном разряде. Это было очень трудно, даже несмотря на то, что он один из лучших в АТР по физической готовности.
Большую роль в нашей победе сыграла фантастическая поддержка трибун. Не думаю, что возможно ещё более страстно болеть за свою команду», — приводит слова Зимонича официальный сайт Кубка Дэвиса.