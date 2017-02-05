Всеанглийская лаун-теннисная ассоциация хочет обратиться к помощи Фергюсона

Новый директор по спортивным выступлениям Всеанглийской лаун-теннисной ассоциациирассказал о планах по развитию мастерства британских тренеров.«Было бы здорово, если у тренеров появилась бы возможность общаться и учиться у лучших и успешных людей в своих областях. Например, у сэра Алекса Фергюсона или крикетиста Эндрю Штрауса. Причём можно просить помощи не только у людей из мира спорта, но и у музыкантов или бизнесменов.Главное — приток молодых игроков в теннис, а для этого необходимо обладать умением заинтересовать детей и мотивировать их. Моя задача — сделать теннис таким же популярным у детей, как велоспорт, плавание или даже футбол. У нас есть всё, чтобы создать эффективную структуру, благодаря которой дети будут проходить все стадии и в итоге становиться профессионалами», — приводит слова Тимсона Tennis World.