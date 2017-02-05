Кузнецов: сборная России готова к борьбе в Мировой группе Кубка Дэвиса

Россиянин Андрей Кузнецов, уступивший вместе с Константином Кравчуком сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 4:6 в парном матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса, прокомментировал поражение сборной России со счётом 0-3.
«У нас во всех матчах были хорошие шансы на победу. И Карен Хачанов был близок к успеху в матче с Троицки, и в паре мы могли выиграть каждый из сетов. Так что у нас хорошая команда и мы готовы сражаться на равных с другими представителями Мировой группы. Теперь придётся вновь сыграть в плей-офф и уже в следующий раз постараться пройти подальше», — рассказал Кузнецов в эфире программы «Все на матч».