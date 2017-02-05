Певец Джон Ньюман: турнир в Санкт-Петербурге продвигает права женщин

Известный британский певец Джон Ньюман стал приглашённой звездой на церемонии закрытия турнира St. Petersburg LadiesTrophy. Перед финальным матчем Ньюман провёл пресс-конференцию для журналистов и болельщиков.
«Сегодня, когда я готовился к выступлению, то по телевизору слышал о правах женщин. Женский теннисный турнир как раз то, что нужно, чтобы продвигать права женщин.
Я пытался играть в теннис, но совсем не преуспел в этом. В настольный теннис у меня получается лучше. Очень здорово посетить Санкт-Петербург и побывать на этом турнире. Я часто слышу свои песни на спортивных мероприятиях, особенно в Великобритании, здорово, что они звучат и тут. Что касается теннисистов, могу назвать только одно имя — Тим Хенман», — передаёт слова Ньюмана корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.