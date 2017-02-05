Габашвили вышел в финал квалификации турнира в Софии

Россиянин Теймураз Габашвили (1) в первом раунде квалификации турнира в Софии одержал трудную победу над немцем Даниэлем Мазуром со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 2 часа 15 минут. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 161-е место в рейтинге АТР, реализовал пять брейк-пойнтов из 10, проиграл столько же геймов на своей подаче, а также сделал по пять эйсов и двойных ошибок.
За выход в основную сетку соревнований Габашвили поспорит либо с бельгийцем Янником Мертенсом, либо с немцем Даниэлем Брандсом (8).