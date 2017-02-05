Свитолина: с 2014 года я улучшила и подачу, и приём, и игру на задней линии

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над китаянкой Пэн Шуай в финале Тайбэя со счётом 6:3, 6:2.
«С утра я настроилась на то, чтобы выложиться в этом матче на 100, даже на 150 процентов, если такое понятие существует. Мне удалось сыграть очень хорошо, всё было в порядке как с физической, так и с психологической точки зрения.
Пэн всегда очень агрессивно играла на задней линии. Мы встречались в 2014 году, но тогда я была гораздо хуже готова физически. Теперь многое изменилось — я улучшила и подачу, и приём, и игру на задней линии.
Моя главная цель — хорошо выступать на турнирах „Большого шлема“. Мы стараемся в первую очередь готовиться к ним, но это не значит, что обычные соревнования не важны. Чтобы быть высоко в рейтинге, нужно постоянно играть на хорошем уровне. Стабильность — очень важный аспект успеха в теннисе», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.