Конта стала официальным послом британского тенниса

Британка Йоханна Конта назначена послом британского тенниса. Об этом сообщил главный исполнительный директор английской лаун-теннисной ассоциации Майкл Дауни.
«Мы в восторге от того, что Йоханна решила сыграть на всех трёх травяных турнирах, предшествующих Уимблдону. Кроме того, мы с большим удовольствием объявляем, что она будет официальным послом британского тенниса. Она вдохновляет юных теннисистов во всей нашей стране. С этого года Йоханна будет поддерживать наши ключевые проекты, связанные с детьми, — „Теннис для детей“ и „Великобританский теннисный уик-энд“. Мы хотим, чтобы у неё было как можно больше возможностей вдохновлять девчонок и мальчишек во всей Британии», — цитирует Дауни Tennis World USA.