Поспишил сравнял счёт в матче Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией
5 февраля 2017, воскресенье. 23:47.
Теннис
Вашек Поспишил
принёс сборной Канады второе очко в домашнем противостоянии с Великобританией в 1/8 финала Кубка Дэвиса. Поспишил в четырёх сетах обыграл лидера нынешнего состава сборной Британии Даниэля Эванса
. Поединок завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу канадца. В стартовый день противостояния он же принёс команде первую победу, обыграв Кайла Эдмунда в трёх сетах. В решающем матче должны сыграть Эдмунд и Денис Шаповалов.