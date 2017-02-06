Димитров: я мечтал сыграть с Федерером в финале Australian Open

Болгарин Григор Димитров, готовящийся к выступлению на домашнем турнире в Софии, прокомментировал свои результаты в начале года — титул Брисбена и полуфинал Australian Open.
«Хорошо чувствую себя и физически, и психологически. Честно говоря, мои результаты даже немного удивили меня — особенно в Брисбене, потому что это был первый турнир после межсезонья и я понятия не имел, насколько хорошо подготовился к старту сезона. В Австралии я провёл отличные матчи. Правда, мне очень хотелось сыграть в финале с Федерером, это было моей мечтой», — цитирует Димитрова Tennis World USA.