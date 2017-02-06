Арбитр матча КД Канада — Великобритания получил кровоподтёк и отёк глаза

Реферив результате инцидента, произошедшего в пятом матче первого раунда Кубка Дэвиса Канада — Великобритания, получил кровоподтёк и отёк левого глаза. Более точный диагноз ему поставят в одной из больниц Оттавы, сообщает официальная страница Кубка Дэвиса в «Твиттере».В решающем матче противостояния сошлись канадец Денис Шаповалов и британец Кайл Эдмунд. Первые два сета закончились в пользу Эдмунда — 6:3, 6:4. В третьей партии при счёте 1:1 по геймам Кайл сделал брейк на подаче соперника. Шаповалов на эмоциях ударил ракеткой по мячу и попал Арно Габа в глаз. После оказания первой помощи Габа объявил, что Канаде присуждено техническое поражение.Стало известно также, что после ухода с корта Шаповалов разыскал рефери в судейской комнате и ещё раз извинился перед ним за свой поступок.