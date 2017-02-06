Шаповалов: чувствую себя ужасно, потому что подвёл свою команду и страну

Канадский теннисистпрокомментировал инцидент, случившийся в матче Кубка Дэвиса против британца Кайла Эдмунда. Первые два сета решающего матча противостояния Канада — Великобритания завершились в пользу Эдмунда — 6:3, 6:4. В третьей партии при счёте 1:1 по геймам Кайл сделал брейк на подаче соперника. Шаповалов на эмоциях ударил ракеткой по мячу и попал главному судье матча Арно Габа в глаз. После оказания первой помощи арбитр объявил, что Канаде присуждено техническое поражение.«Хочу извиниться перед всеми официальными лицами матча. После игры я нашёл арбитра и лично извинился перед ним. К счастью, он в порядке, но такое поведение с моей стороны недопустимо. Мне очень стыдно и неловко. Чувствую себя ужасно, потому что подвёл свою команду, свою страну. Обещаю, такое больше никогда не повторится. Я извлеку урок из этого инцидента и оставлю его в прошлом», — приводит слова Шаповалова официальный сайт турнира.