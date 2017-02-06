Хачанов поднялся на 51-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 6 февраля российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 51-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 6 февраля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 540.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4830.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3445.
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260.
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51 (52). Карен Хачанов (Россия) — 904…
55 (55). Андрей Кузнецов (Россия) – 845…
63 (63). Даниил Медведев (Россия) — 749…
86 (87). Константин Кравчук (Россия) — 644…
89 (91). Михаил Южный (Россия) – 627.