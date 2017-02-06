Рублёв поднялся на 19-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 6 февраля российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 19-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 6 февраля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1245.
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 970.
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810.
5 (5). Милош Раонич (Канада) — 450.
6 (6) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 430.
7 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 405.
8 (8). Миша Зверев (Германия) — 400.
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 380.
10 (10). Джек Сок (США) — 340.
…
19 (24). Андрей Рублёв (Россия) — 224…
24 (23). Даниил Медведев (Россия) — 200.
62 (57). Андрей Кузнецов (Россия) — 100.