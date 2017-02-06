Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке U21, Рублёв — второй

Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. На вторую строчку поднялся его соотечественник Андрей Рублёв. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 6 февраля
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 160.
2 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 159.
3 (2). Чхун Хён (Южная Корея) — 157.
4 (11). Омар Джасика (Австралия) — 128.
5 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 94.
6 (4). Александр Зверев (Германия) — 90.
7 (6). Ноа Рубин (США) — 85.
8 (15). Блэйк Мотт (Австралия) — 83.
9 (5). Эрнесто Эскобедо (США) — 82.
10 (9). Александр Бублик (Казахстан) — 80.