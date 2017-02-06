Дарси: говорили, что немцы легко обыграют Бельгию, но КД полон сюрпризов

Бельгиец Стив Дарси поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса со счётом 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (10:8). Сборная Бельгии одержала победу со счётом 4-1.
«Никогда не знаешь, что может произойти в матче Кубка Дэвиса. Говорили, что сборная Германии легко нас обыграет. Именно поэтому мы так любим этот турнир. Он полон сюрпризов, и сегодня случился ещё один. Разница между нашими сборными в том, что у нас действительно команда. У немцев много замечательных игроков, но мы играли всем сердцем за нашу страну и болельщиков», — цитирует Дарси официальный сайт тура.