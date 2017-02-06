А. Зверев: пока я не могу себе позволить нанять тренером Беккера

Немец Александр Зверев, накануне проигравший бельгийцу Стиву Дарси в матче Кубка Дэвиса со счётом 6:2, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10), признался, что сотрудничество с его соотечественником Борисом Беккером пошло бы ему на пользу, но пока Зверев-младший не может себе позволить пригласить экс-первую ракетку мира в свою команду.
«Борис точно мог бы помочь мне улучшить игру, но если я хочу работать с ним, то для начала должен выиграть несколько турниров. Сейчас я не могу себе позволить нанять его. Если бы хотел этого, то потребовалось бы подождать по крайней мере пару лет», — цитирует Зверева Bild.