Димитров: Надаль сказал, что если я буду так играть, то обязательно возьму ТБШ

Болгарин Григор Димитров, проигравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6, рассказал, что после матча ещё долго анализировал свои действия, а также признался, что Надаль высоко оценил уровень его игры.
«Я выигрываю турниры, играю в хороший теннис. Я нахожусь в середине карьеры, и передо мной стоят цели, которые я хочу достичь. Проигранный Рафе матч я прокрутил в голове сотни раз. Я хотел понять, что я мог сделать лучше и какие ошибки допустил. Спустя несколько дней я понял, что сделал всё, что мог. Рафа у сетки сказал, что мне нужно продолжать двигаться этим путём и если я буду так же играть, то обязательно возьму титул на турнире „Большого шлема“. Это моя мечта помимо желания стать первой ракеткой мира. Думаю, это возможно. Просто нужно играть стабильнее», — цитирует Димитрова Tennis World USA.