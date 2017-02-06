Бычкова: для себя я определилась – карьера завершена

Российская теннисисткарассказала, чем она занимается после завершения карьеры.«Пока официального заявления нет, но я не понимаю, зачем оно нужно. Очевидно, что если человек не играет в 31 год, значит, у него есть другие жизненные интересы и приоритеты. Для себя я определилась – карьера завершена. Из-за некоторых обстоятельств какое-то время я не выступала, хотелось взять перерыв. Дальше всё пошло по накатанной. Жизнь стала другой, и её тяжело снова поменять.Очень редко играю любительские турниры. Возможно, мне хочется побить по мячу, но времени совсем нет. Во-первых, работаю комментатором на Eurosport. Плюс тренирую маленького мальчика, сына друга. Это работа, я ведь больше ничем не умею зарабатывать. На самом деле я не планировала никого тренировать. Просто на тот момент не было других дел, и тут мне предложили поработать с семилетним парнем. Я удивилась, но согласилась. Это случилось в апреле 2016-го. Летом он уезжал, но с августа мы занимаемся на постоянной основе. По полтора часа пять дней в неделю. Это много для ребёнка, потому что кроме меня он работает в группе, ходит на ОФП. Но его папа считает, что так надо.Есть побочные интересы, но они не связаны с теннисом. Например, искусство, что-то с картинами. Сама я не умею рисовать, но визуально люблю красивые вещи. Склоняюсь к публицистике, моя мечта – написать книгу. Но для этого нужно время», — приводит слова Бычковой Eurosport.