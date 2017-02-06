Донской проиграл Рётеру и выбыл из борьбы в челленджере в Будапеште
6 февраля 2017, понедельник. 20:41.
Теннис
Российский теннисист Евгений Донской
неудачно стартовал на турнире серии «челленджер» в Будапеште. В матче первого круга пятый сеяный уступил бельгийцу Яннику Рётеру
со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Матч продолжался 1 час 48 минут. 130-я ракетка мира Донской 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Рётера, занимающего 217-ю строчку в рейтинге АТР, 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.