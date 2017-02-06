Пелья проиграл Фоньини в Кубке Дэвиса, Аргентина сложила полномочия

Действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная Аргентины уступила в 1/8 финала турнира 2017 года сборной Италии со счётом 2:3. Как и российской команде, аргентинцам в сентябре предстоят матчи плей-офф за право остаться в Мировой группе.В решающем пятом поединке противостояния, который из-за дождя был перенесён на 6 февраля,на домашнем корте в Буэнос-Айресе уступил в пяти сетахсо счётом 6:2, 6:4, 3:6, 4:6, 2:6. Матч продолжался 4 часа 15 минут. Пелья 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Фоньини 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейков.