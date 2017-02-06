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175 лет назад 2016
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Пелья проиграл Фоньини в Кубке Дэвиса, Аргентина сложила полномочия

6 февраля 2017, понедельник. 21:40. Теннис
Действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная Аргентины уступила в 1/8 финала турнира 2017 года сборной Италии со счётом 2:3. Как и российской команде, аргентинцам в сентябре предстоят матчи плей-офф за право остаться в Мировой группе.

В решающем пятом поединке противостояния, который из-за дождя был перенесён на 6 февраля, Гидо Пелья на домашнем корте в Буэнос-Айресе уступил в пяти сетах Фабио Фоньини со счётом 6:2, 6:4, 3:6, 4:6, 2:6. Матч продолжался 4 часа 15 минут. Пелья 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Фоньини 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейков.
Кубок Дэвиса. Мировая группа 2017 . 1/8 финала
06 февраля 2017 года, понедельник. 17:05 МСК
Гидо
Пелья
Фабио
Фоньини
6:2 6:4 3:6 4:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фабио Фоньини
Новости. Теннис
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