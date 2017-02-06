Определились пары 1/4 финала Кубка Дэвиса

После победы сборной Италии над командой Аргентины в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса со счётом 3:2 определились все четвертьфинальные пары Мировой группы турнира.Следующими соперниками итальянцев станут бельгийцы. Сборная Австралии сыграет с командой США. Французские теннисисты встретятся с британцами, а обыгравшие россиян сербы проведут матч против испанцев.Бельгия (7) – ИталияАвстралия – СШАФранция (6) – Великобритания (3)Сербия (8) – ИспанияВсе встречи 1/4 финала Кубка Дэвиса пройдут 7-9 апреля.