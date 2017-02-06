Бушар проспорила свидание парню из «Твиттера» во время Супербоула

Канадская теннисистка Эжени Бушар во время воскресного Супербоула проспорила свидание неизвестному парню из «Твиттера», который верил в победу «Нью-Ингленд» при счёте 28:3 в пользу «Атланты».
Бушар написала в комментариях, что «Атланта Фэлконс» непременно победит, а в ответ получила приглашение на свидание от неизвестного, в случае если окажется неправа. 22-летняя теннисистка опрометчиво согласилась. «Нью-Ингленд Пэтриотс» победили со счётом 34:28, так что на свидание Бушар идти придётся.
«Урок усвоен. Никогда не ставь против Тома Брэди», — подытожила спор Бушар на своей странице в «Твиттере».