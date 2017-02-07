Себальос и Монтейро уступили на старте турнира в Кито

Аргентинец(6) и бразилец(7) проиграли на стадии первого круга турнира в Кито. Себальос на старте турнира встречался с австрийцем Геральдом Мельцером и уступил в трёх сетах — 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту, за которые Себальос выполнил 21 эйс, совершил 9 двойных ошибок и упустил 2 брейк-пойнта. На счету Мельцера 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.Монтейро встречался с эквадорцем Джованни Лапентти (WC). Встреча завершилась поражением 7-го сеяного — 3:6, 2:6. Этот матч длился 66 минут, за которые Лапентти подал навылет 7 раз, совершил 2 двойные ошибки и отыграл 2 брейк-пойнта.Также во второй круг вышел колумбиец Сантьяго Жиральдо, который в двух сетах обыграл немецкого ветерана Бенджамина Беккера — 6:4, 6:4.