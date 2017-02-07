Димитров: после поражения от Надаля я плакал в раздевалке

Болгарин Григор Димитров, проигравший в полуфинале Открытого чемпионата Австралии испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6, рассказал, как воспринял этот проигрыш, и поделился ожиданиями от турнира в Софии.
«Кажется, в последний раз я играл в Софии ещё на юниорском турнире, выступал на турнире категории „Фьючерс“ на грунте. Это будет особенное выступление для меня. У меня не так часто получается приезжать домой. Но это часть игры. Я приехал сюда сыграть в теннис.
Поражение от Надаля было очень тяжёлым от меня. Когда матч закончился, я плакал в раздевалке. В тот же вечер я раз 20 просматривал ту игру и спал в итоге лишь два часа. Следующий день получился не самым приятным. Но затем я осознал, что нужно с этим смириться. Это следующий шаг. Нужно не опускать голову и продолжать работать», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.