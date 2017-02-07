Томич не войдёт в состав сборной Австралии на четвертьфинал КД с США

Бернард Томич не будет включён в состав сборной Австралии не четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса с американцами, сообщает Fox News. Ранее 24-летний теннисист отказался от участия в матче первого раунда с чехами из-за загруженного графика.
Сборная Австралии победила чехов со счётом 4-1.
Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт на днях негативно высказался о влиянии отца Бернарда Джона Томича на молодого теннисиста. Однако Бернард ответил, что Хьюитт не прав в оценке большого влияния отца на него в последние два-три года и что прогресса в карьере ему удалось добиться исключительно благодаря собственной команде.