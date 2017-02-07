Димитров: в прошлом году не мог сосредоточиться и взять себя в руки

13-я ракетка мира болгарин Григор Димитров рассказал о проблемах, которые были у него в прошлом сезоне, а также поделился подробностями сотрудничества с тренером Дани Вальверду.
«В прошлом году были моменты, когда я не мог сосредоточиться, не мог взять себя в руки и наладить тренировочный процесс таким образом, чтобы он работал мне на пользу. Без стабильной команды сложно добиваться высоких результатов. Я хотел найти не просто тренера, а подходящего мне человека. К счастью, у нас с Дани есть отличное взаимопонимание», — приводит слова Димитрова Nova.