Тим и Гоффен посетили археологический комплекс в исторической части Софии

Восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим и 11-й номер рейтинга АТР бельгиец Давид Гоффен во вторник, 7 февраля, посетили историческую часть Софии, где на этой неделе проходит турнир категории «АТР 250». Первые сеяные осмотрели археологический комплекс и остались впечатлены увиденным.
«Это было здорово. Я не знал, что в Болгарии есть такое историческое место. Я с удовольствием осмотрю город, если будет такая возможность, потому что слышал, что он очень красивый», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.