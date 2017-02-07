Тим и Гоффен посетили археологический комплекс в исторической части Софии

Восьмая ракетка мира австриеци 11-й номер рейтинга АТР бельгиецво вторник, 7 февраля, посетили историческую часть Софии, где на этой неделе проходит турнир категории «АТР 250». Первые сеяные осмотрели археологический комплекс и остались впечатлены увиденным.«Это было здорово. Я не знал, что в Болгарии есть такое историческое место. Я с удовольствием осмотрю город, если будет такая возможность, потому что слышал, что он очень красивый», — приводит слова Гоффена официальный сайт АТР.