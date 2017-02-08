CAS отменил дисквалификацию врача Дорофеевой, выписавшей допинг Козловой

Спортивный арбитражный суд Лозанны удовлетворил апелляцию украинского спортивного врачана решение Международной федерации тенниса дисквалифицировать её на четыре года за назначение своей соотечественницезапрещённого препарата диметилбутиламина. Суд вынес вердикт, руководствуясь тем фактом, что Дорофеева не входила в команду Козловой, а значит, не является субъектом теннисной антидопинговой программы.Таким образом, с врача снят запрет на профессиональную деятельность, однако её требование о выплате ей компенсации в размере 400 тыс. евро было отклонено.