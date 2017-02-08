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175 лет назад
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Фалья стал соперником Рамоса по второму кругу турнира в Кито
8 февраля 2017, среда. 02:54.
Теннис
Колумбиец
Алехандро Фалья
в матче первого круга турнира в столице Эквадора Кито нанёс поражение итальянцу
Алессандро Джанесси
.
За выход в четвертьфинал колумбийский спортсмен поборется с испанцем
Альбертом Рамосом
, посеянным под вторым номером.
Источник:
«Чемпионат»
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