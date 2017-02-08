Джокович: надеюсь, Шарапова вновь станет первой ракеткой мира

Серб Новак Джокович рассказал о своих дружеских отношениях с россиянкой Марией Шараповой и пожелал ей вернуться на вершину рейтинга WTA. Уроженка Нягани была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Ожидается, что Шарапова вернётся к соревнованиям на турнире в Штутгарте 26 апреля.
«У нас всегда были отличные отношения с Марией. Она прекрасный друг, я бесконечно её уважаю. Это личность, спортсменка, которая постоянно совершенствуется. Сожалею по поводу того, что с ней случилось. Мария не выступала на турнирах больше года. Я видел её несколько раз и отметил, что она счастлива, много улыбается. Её возвращение состоится в апреле, я очень рад, что это будет так скоро. Желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что Мария вновь станет первой ракеткой мира, потому что она этого достойна», — сказал Джокович в программе «Все на матч».