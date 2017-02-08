Раонич опубликовал полный календарь выступлений на 2017 год

Канадец Милош Раонич опубликовал полный календарь турниров, в которых планирует принять участие в 2017 году. Уроженец Подгорицы внёс в перечень и выставочный турнир «Кубок Лэйвера», который пройдёт в сентябре. Участие в нём также примут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
В список турниров вошли: Делрэй-Бич, Акапулько, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Лион, «Ролан Гаррос», Лондон, Уимблдон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Кубок Лэйвера, Вена, Париж, Итоговый чемпионат ATP (если квалифицируется).