Мыскина: сборную Тайваня знаем не очень хорошо, но относимся к ней серьёзно

Капитан сборной России Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от матча второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Тайваня, который пройдёт 11-12 февраля в Москве. В состав сборной России вошли Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская.
«Хотела бы поздравить девушек, которые в первый раз оказались в команде. Это отличный шанс почувствовать командную атмосферу. Хотела бы сказать огромное спасибо Кате (Макаровой. — Прим. „Чемпионата“) за то, что она приняла решение сыграть в этом матче. Если мы говорим о наших топовых игроках, то с ними в прошлом году была договорённость, что в начале этого сезона они составят свой индивидуальный график без Кубка Федерации. Также у нас было желание пригласить молодых наших, перспективных девушек. Результаты их очень радуют — в прошлом году у них были потрясающие победы, в начале уже этого сезона они продолжают расти. Поэтому я думаю, что всё закономерно и логично.
Сказать что-то о соперницах сложнее. Потому что, скажем так, не очень хорошо мы знаем эту команду. Но относимся к ней очень серьёзно, потому что, мы сегодня как раз это обсуждали, Катя играла с первым номером этой команды несколько раз, правда, много лет назад. Так что девушка нам знакома. Сегодня мы уже немножечко посмотрели тренировку. Как всегда, когда не знаешь игроков, всегда сложнее что-то заранее предсказать. Будем наблюдать, будем смотреть, начали изучать, как они сыграли предыдущие турниры — ближе к выходным будет складываться какая-то картина», — передаёт слова Мыскиной корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.