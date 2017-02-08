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Макарова: простуда уже прошла, я в полной боевой готовности

8 февраля 2017, среда. 12:55. Теннис
Россиянка Екатерина Макарова оценила своё нынешнее состояние и поделилась ожиданиями от матча второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Тайваня, который пройдёт 11-12 февраля в Москве.

«Когда я приехала после Австралии, на третий день я простудилась, но сейчас всё прошло. Сейчас я в полной боевой готовности, чувствую себя хорошо.

Мне очень удобен этот стадион, потому что я тут выросла, с самого детства, с 12 лет тренировалась тут, знаю здесь каждую комнату. Поэтому получаю огромное удовольствие от нахождения на „Дружбе“. Всегда мечтала сыграть на этом стадионе. Сейчас покрытие для меня уходит на второй план. Многие знают, что это не самое любимое моё покрытие, но очень много других плюсов здесь присутствует, поэтому мне всё нравится.

Я веду 2:1 по личным встречам с Чан Кайчэнь, мы играли в 2010 году, довольно давно. Как и все азиатки, она играет быстро и плоско. Посмотрим сейчас её тренировки получше, но уже имеем примерное представление об её игре», — передаёт слова Макаровой корреспондент «Чемпионата» Даниэль Виленчук.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова Кубок Федерации
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