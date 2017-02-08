Блинкова: когда вышла на матч с Плишковой на арене Корт, стало не по себе

Россиянка Анна Блинкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниэлю Виленчуку прокомментировала свой первый вызов в сборную на матч второй Мировой группы Кубка Федерации с командой Тайваня, а также рассказала о поражении от чешки Каролины Плишковой на Australian Open со счётом 0:6, 2:6.
«Мне написала Настя Мыскина, капитан нашей сборной. Написала мне сообщение, что хочет видеть меня в составе нашей команды. Разумеется, меня охватила радость. Я даже не знаю, что сказать, потому что это большая честь для меня, и я понимаю, какая это ответственность перед страной. Я безумно счастлива.
Когда я играла с Каролиной Плишковой на Australian Open, я очень волновалась. Я вышла в первый раз играть на «Маргарет Корт Арену», и когда я понимала, сколько людей на меня смотрят, мне становилось не по себе, и, если честно, из-за этого этот матч у меня не сложился. Я себя морально себя очень плохо чувствовала в этот момент. Только к концу матча немножко расслабилась, выиграла два гейма, но на большее меня не хватило», — рассказала Блинкова.