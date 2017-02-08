Сантана: Шарапова — одна из лучших теннисисток последних 15 лет

Директор турнира в Мадриде Маноло Сантана прокомментировал предоставление «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой. Соревнования в столице Испании пройдут с 5 по 14 мая. Шарапова была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония.
«Шарапова обратилась за приглашением на турнир, и, рассмотрев этот вопрос, мы решили предоставить ей «уайлд кард». Мария — одна из лучших теннисисток последних 15 лет и одна из бывших победительницей нашего турнира. Она всегда хорошо играет в Мадриде. Я уверен, что она вернётся на корт очень мотивированной, с надеждой на успешное выступление на первых турнирах», — цитирует Сантану пресс-служба турнира.