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Беллуччи сразится с Оливо за выход в полуфинал турнира в Кито
9 февраля 2017, четверг. 02:57.
Теннис
В матче 1/8 финала турнира АТР в Кито (Эквадор) бразилец
Томас Беллуччи
победил не без труда серба
Янко Типсаревича
со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).
В четвертьфинале турнира соперником бразильского спортсмена будет
Ренсо Оливо
из Аргентины.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Томас Беллуччи
Янко Типсаревич
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Новости. Теннис
9 февраля 2017, четверг
02:57
Беллуччи сразится с Оливо за выход в полуфинал турнира в Кито
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