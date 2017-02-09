Халеп: я решила взять паузу в выступлениях. Вернусь на турнире в Индиан-Уэллсе

Румынка Симона Халеп, снявшаяся с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы колена, сообщила, что не сыграет на старте розыгрыша Кубка Федерации, а также на турнирах в Дохе и Дубае.
«С моим коленом не всё в порядке. После моего последнего матча я ощутила сильную боль и поняла, что продолжать играть в Санкт-Петербурге не стоит. Я не сыграю в Кубке Федерации, Дохе и Дубае. Я решила сделать паузу и вернусь на турнире в Индиан-Уэллсе в марте. Потом планирую сыграть в Майами», — цитирует Халеп Digi Sport.