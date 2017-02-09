Маррей проведёт выставочный матч с Федерером в Глазго 7 ноября
9 февраля 2017, четверг. 18:02.
Теннис
Британец Энди Маррей
в своём «твиттере» объявил о запланированном поединке со швейцарцем Роджером Федерером
в рамках мероприятия «Andy Murray Live», которое состоится в Глазго 7 ноября. После одиночного матча Энди планирует сыграть в паре со своим братом, Джейми, против Тима Хэнмена и Мансура Бахрами. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано занятие с детьми, которое проведут мама Энди Джуди Маррей и Леон Смит, капитан сборной Великобритании в Кубке Дэвиса.