Надаль по совету врачей снялся с турнира в Роттердаме

Испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления на турнире серии ATP 500 в Роттердаме, который пройдёт на следующей неделе. Рафаэль последовал совету врачей, взяв паузу после напряжённого Australian Open с тем, чтобы избежать травм. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Ранее с Роттердама снялись швейцарец Станислас Вавринка и киприот Маркос Багдатис. Вместо них в основную сетку попали француз Бенуа Пэр и хорват Борна Чорич, а место Надаля займёт немец Флориан Майер. На второе место в листе ожидания переместился россиянин Карен Хачанов, а его соотечественник Михаил Южный занимает в этом списке четвёртую позицию. При этом Южный, в отличие от Хачанова, заявился и в квалификацию.