Пэр победил Лопеса во втором круге Монпелье

Француз Бенуа Пэр вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье, обыграв испанца Фелисьяно Лопеса в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5). Примечательно, что Лопес при этом отыграл 14 брейк-пойнтов из 16, а сам реализовал 1 шанс из 2.
Следующим оппонентом Пэра станет немец ямайского происхождения Дастин Браун, сенсационно обыгравший хорвата Марина Чилича.
Пэр стал третьим французом в четвертьфинале домашнего турнира. Ранее до этой стадии добрался Кенни де Шеппер, который на двух тай-брейках обыграл украинца Илью Марченко и теперь встретится со своим соотечественником Ришаром Гаске. Кроме того, в 1/4 финала выйдет либо Жо-Вильфрид Цонга, либо Пьер-Юг Эрбер.