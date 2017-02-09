Надаль: мне очень жаль, что я вынужден сняться с Роттердама

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой вынужденный отказ от выступления на турнире серии ATP 500 в Роттердаме.
«Мне очень жаль, что я вынужден выступать с сообщением о своём снятии с Роттердама. В прошлом году я пропустил немалую часть сезона, но этот год начал хорошо, достойно выступил в Австралии. Тем не менее врачи настоятельно советовали мне отдохнуть и дать телу время на восстановление, чтобы предотвратить травмы. Я понимаю, что голландские фанаты будут расстроены, и благодарен Рихарду [Крайчеку] за его понимание и поддержку», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.