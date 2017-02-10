Подозреваемый в договорном матче чемпион юниорского АО временно отстранён от игр

Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии 2016 года, австралиец, который обвиняется в участии в договорном матче, временно отстранён от спорта. Как сообщает BBC, Андерсон лишён права выступать в профессиональных матчах до окончания расследования.Напомним, предметом подозрения стала игра Андерсона с его соотечественником Харрисоном Ломбе на турнире серии «челленджер» в Траралгоне, который состоялся в октябре.По информации следствия, Оливер по договорённости должен был проиграть первый сет. В итоге он одержал победу в матче со счётом 4:6, 6:0, 6:2.Судебное слушание по делу Андерсона намечено на 2 марта.