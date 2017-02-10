Карлович на трёх тай-брейках проиграл Эстрелье-Бургосу на турнире в Кито

Лидер посева на турнире АТР в столице Эквадора Кито хорватво втором круге соревнований уступилиз Доминиканской Республики со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (7:5), 6:7 (8:10).За встречу спортсмены не отдали ни одного гейма на собственной подаче. На счету Карловича 39 эйсов и 3 двойные ошибки. Эстрелья-Бургос 3 раза подал навылет и допустил столько же ошибок на подаче.Следующим соперником Виктора будет Федерико Гайо из Италии, обыгравший австрийца Геральда Мельцера.