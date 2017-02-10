Кэхилл: Кирьос может добиваться успеха и без тренера

Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл предположил, что его соотечественник Ник Кирьос может добиваться отличных результатов и без тренера. В рейтинге ATP 21-летний уроженец Канберры занимает 15-ю строчку.
«Кажется, Ник занялся поисками тренера, но с его игрой и так всё в порядке. Он демонстрирует отличный теннис. Мы видели его талант. Когда он здоров и психологически силён, то может на равных противостоять любому сопернику. Он может добиваться успеха и без тренера», — цитирует Кэхилла The Sydney Morning Herald.